В Германии объявили режим военной катастрофы

В Минобороны Германии объявили режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения, сообщил на брифинге в Берлине представитель ведомства. Соответствующее решение приняла глава министерства Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед, точнее, именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии", — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Представитель министерства уточнила, что в устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.

По информации СМИ, число жертв разгула стихии превысило 100 человек. Еще около 1,3 тысячи граждан числятся пропавшими без вести.

В Германии с понедельника продолжаются ливни, которые вызывал циклон "Бернд", захвативший запад Европы. Основной удар непогоды пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы. К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов.