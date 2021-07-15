Наводнение в Бельгии унесло жизни 15 человек

Число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 15 после обнаружения трех тел в районе коммуны Троз провинции Льеж, сообщают местные СМИ. Бельгийское издание LeSoir пишет, что власти не исключают увеличения числа жертв наводнений после отступления воды, передает РИА Новости.

Наиболее пострадавшими от непогоды стали провинции Льеж, Намюр, Валлонский Брабант. Также серьезно пострадали провинции Люксембург, Антверпен и Фламандский Брабант. Разрушены сотни частных жилых домов, несколько мостов, затоплены жилые здания и дороги.

Власти некоторых населенных пунктов призвали людей покинуть дома. В Валлонии приостановлено железнодорожное сообщение, плохая погода нарушила работу электро-, газовых и телефонных сетей, приостановлена доставка почты. Более 20 тыс. человек остаются без электричества. К борьбе со стихией подключились военные, они, в частности, заняты эвакуацией населения из наиболее пострадавших населенных пунктов.