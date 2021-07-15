Отдел международной информации и политики 15:26

Проблема трансграничного загрязнения реки Охчучай, протекающей по территории Армении и Азербайджана, продолжает оставаться в центре внимания не только азербайджанской, но и мировой общественности. Вчера авторитетное еврейское издание из Канады TheJ.ca опубликовало статью об этой экологической катастрофе. Отметим, что несмотря на то, что правоохранительные органы Армении начали обыски на Зангезурском медно-молибденовом комбинате в Сюникской области (исторический Зангезур), это предприятие вот уже 20 лет загрязняет окружающую среду, продолжая наносить непоправимый ущерб недавно освобожденным территориям Азербайджана.

Автором статьи под заголовком "Проблема загрязнения воды в Карабахе - часть борьбы глобального юга" (Karabakh’s Water Pollution Problem Part Of Global South’s Struggle) является Рахель Авраам - политический аналитик, работающая в Центре международной дипломатии, исследований, связей с общественностью и прав человека Сафади. В своей статье Авраам пишет, что минеральные отходы, сброшенные Арменией в реку Охчучай, превращаются из региональной проблемы в глобальную. Как отмечается в статье, в документе, озаглавленном "Экологическая справедливость, права человека и глобальный юг", говорится, что неблагоприятные последствия глобальной деградации окружающей среды несоразмерно влияют на наиболее уязвимые слои населения планеты, включая сельскую и городскую бедноту, расовые и этнические меньшинства, женщин и коренное население. Как на севере, так и на юге, сообщества, наиболее обремененные крайней нищетой, плохим здоровьем, политическим бесправием и социальной изоляцией, особо подвержены загрязнению воздуха и воды и больше всего страдают от изменения климата и других глобальных экологических проблем. Как отмечает автор статьи, любой, кто посетит Карабахский регион Азербайджана, который тридцать лет находился под армянской оккупацией, может подтвердить это. Действительно, продолжает Рахель Авраам, азербайджанцы, которые являются коренными жителями Карабахского региона, страдают от экоцида и экологического терроризма, включая загрязнение воды, в то время как Франция, администрация Байдена, Германия и другие важные участники международного сообщества поддерживают армян, которые колонизировали эту область в нарушение международного права. Далее в статье приводится информация об армянском промышленном предприятии - Зангезурском медно-молибденовом комбинате, который и является причиной небывалого загрязнения реки Охчучай. Для азербайджанского народа, объясняет Авраам, это большая трагедия. В статье приводятся слова вынужденного переселенца Мамедова Ильгара Машалла оглы, который раньше жил в деревне в Зангиланском районе на берегу реки Охчучай: "Я провел здесь, на берегу этой красивой реки, лучшие дни своей жизни. Я провел здесь свою молодость. Помню, раньше мы отдыхали у реки и ловили рыбу. Мы использовали реку как источник воды. Одним словом, река Охчучай означала для нас жизнь". По его словам, некоторые рыбы, которые раньше жили в этой реке, были редкими. Однако сегодня Министерство экологии Азербайджана сообщило, что загрязнение воды "достигло опасного уровня, что приводит к экологическому кризису". Анастасия Лаврина, независимый геополитический и внешнеполитический исследователь, добавила в эксклюзивном интервью: "Загрязнение Арменией реки Охчучай отходами горнодобывающей промышленности постепенно превращается из региональной проблемы в глобальную. Уровень загрязнения находится на грани гуманитарной катастрофы. Большое количество тяжелых металлов в воде, массовая гибель рыбы, невозможность использования воды для бытовых и сельскохозяйственных нужд привлекают внимание стран региона, учитывая, что загрязнение реки Охчучай напрямую влияет на качество реки Араз, второй по величине на Южном Кавказе".

"Ситуация должна вызывать беспокойство у всех прикаспийских стран, подписавших Хельсинкскую конвенцию, - добавила она. - Через реки Кура и Араз река Охчучай впадает в Каспийское море, и поэтому проблема носит международный характер, затрагивая экосистему Каспия в целом". По словам Лавриной, "уже официально доказано, что до 2019 года большая часть акций Зангезурского медно-молибденового комбината в Армении, который отвечал за сброс промышленных отходов непосредственно в реку Охчучай, принадлежала немецкой компании Cronimet. Официальные лица в Германии заявляют, что компания больше не является акционером комбината. Но снимает ли это ответственность Германии? Конечно нет". "Азербайджан, как и Германия, является участником Конференции ООН по окружающей среде и развитию (1992 г.) и несет соответствующие юридические обязательства, - отметила она. - Несмотря на то, что этот экологический террор был совершен за пределами Германии, гражданское право Германии предусматривает, что нанесение ущерба окружающей среде компанией, зарегистрированной в Германии, не исключает ее ответственности. Азербайджан ожидает строгой и жесткой реакции со стороны международного сообщества, поскольку защита окружающей среды и природных экосистем является одним из важнейших приоритетов в сообществе наций". Дэниел Саломон, писатель, активист-защитник окружающей среды и аспирант в области урбанистики в Портлендском государственном университете (США), согласился с Лавриной, сказав изданию TheJ.ca: "Этот горный регион является истоком рек, которые текут в соседнюю страну Азербайджан. Физическое и психическое здоровье азербайджанского народа зависит от чистых рек, берущих начало в Армении. Для питья, купания и орошения азербайджанский народ нуждается в чистой речной воде, которая не вызовет опасных для жизни проблем со здоровьем". Он назвал лишение Азербайджана чистой воды со стороны Армении "экологической несправедливостью". "Мощное промышленное предприятие в верхнем течении, пытаясь зарабатывать деньги и предоставлять товары и услуги, в конечном итоге также вызывает загрязнение в низовьях, - добавил он. - Этот конфликт осложняется тем фактом, что водоразделы не знают границ национальных государств, созданных людьми. Это означает, что природный водораздел по самой своей природе переносит как природные ресурсы, так и загрязнение из одной страны в другую. Другими словами, это просто означает, что локальный экологический конфликт теперь превратился в транснациональный экологический конфликт". Саломон подчеркнул, что этот вопрос не только конфликт между Арменией и Азербайджаном, но также свидетельствует о конфликте с Германией, которая проводила горнодобычу в сотрудничестве с Арменией: "Могут быть также подсознательные племенные националистические предубеждения как с армянской, так и с немецкой стороны. Армяне этнически арийцы, как и немцы. Азербайджанцы этнически тюрки. Это означает, что армяне и немцы принадлежат к одной этнической группе, а азербайджанцы принадлежат к другой... Это означает, что немецкая корпорация может отдавать предпочтение жизням арийских армян, а не жизням тюркских азербайджанцев в своих суждениях, принятии решений, практике и защитной реакции, - отметил Саломон. - Кроме того, молчание немецкой партии Зеленых также могло быть бессознательно вызвано арийскими трайбовыми предубеждениями".