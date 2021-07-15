Раскрыт способ отсрочить смертельно опасное заболевание

Ученые Университета Раша в Чикаго (США) раскрыли, что чтение, написание писем и игра в карточные игры или головоломки в пожилом возрасте может быть способом отсрочить наступление болезни Альцгеймера на срок до пяти лет. В то же время специалисты не подтвердили влияние познавательной активности в более молодом возрасте на срок развития смертельно опасной деменции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Neurology. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 1978 человек со средним возрастом 80 лет, у которых на момент начала исследования не было деменции. Наблюдение за пациентами велось в среднем семь лет. Чтобы определить, развилось ли у них слабоумие, участники ежегодно проходили обследования, которые включали ряд когнитивных тестов. Кроме того, исследователи оценивали по пятибалльной шкале, как часто они читали книги или играли в настольные игры, шашки, шахматы, карты, разгадывали головоломки.

Люди в группе с высокой когнитивной активностью набрали в среднем 4,0 (познавательная активность несколько раз в неделю), по сравнению со средним баллом 2,1 для людей с низкой когнитивной активностью (несколько раз в год). В течение всего периода наблюдения у 457 человек со средним возрастом 89 лет была диагностирована болезнь Альцгеймера. У людей с наивысшим уровнем активности деменция развивалась в возрасте 94 лет в среднем, а с низкой — в 89 лет, то есть разница составляла пять лет.

Результат сохранялся при учете сторонних факторов, включая уровень образования и пол. Таким образом, познавательная активность в более раннем периоде жизни не была связана с возрастом, в котором у человека развилась болезнь Альцгеймера. Однако исследования проводились на группе людей с высоким уровнем образования, поэтому потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить, применимы ли результаты к населению в целом.