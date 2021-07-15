В Азербайджане продолжается прием документов для обучения в докторантуре за рубежом

Отметим, что «Государственная программа повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы» была учреждена согласно Указу президента Ильхама Алиева от 16 ноября 2018 года. В рамках данной программы предусмотрено обучение граждан Азербайджана на степень докторантуры в авторитетных зарубежных вузах.

30 июня 2021 года был объявлен очередной прием документов на осенний семестр в рамках «Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы», который продлится до 31 июля.

Как сообщили haqqin.az в Минобразования, на сегодняшний день в ведущих университетах 13 стран мира обучаются 84 докторанта. Больше всего студентов получают образование в Турции – 30 человек, Великобритании – 17 человек и Германии – 14 человек. Наиболее изучаемые направления - экономика и управление, здравоохранение и социальное обеспечение.

Как сообщила руководитель группы управления Госпрограммой Туран Топалова, данная программа была создана с целью применения международного опыта, полученного в научно-педагогической сфере, и формирования высококвалифицированных кадров по направлениям, определяемым исходя из потребностей рынка труда страны. Также она направлена на расширение возможностей граждан Азербайджанской Республики получить качественное образование в соответствии со стандартами высшего образования ведущих стран и будущего трудоустройства выпускников.

Говоря об основных критериях отбора, Т.Топалова отметила, что отбор студентов проводится в два этапа. На первом этапе желающим необходимо зарегистрироваться на сайте dp.edu.az и создать электронный кабинет, куда кандидаты должны загрузить сканированную версию необходимых документов. Кандидаты, успешно прошедшие первый этап, для оценки их знаний и навыков приглашаются на второй этап – интервью.

Отметим, что государственная программа доступна гражданам Азербайджана независимо от их возраста и предыдущего участия в госпрограммах на степени бакалавриата и магистратуры.

Согласно правилам Госпрограммы, докторанты, которые будут обучаться и проводить исследования в престижных университетах и лабораториях по всему миру, после окончания учебы должны вернуться в Азербайджан и проработать в одном из местных вузах в течение 5 лет, чтобы донести до местных студентов полученные знания. Кроме того, высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение по программе, будут развивать человеческие ресурсы в местных высших учебных заведениях, публиковать статьи в научных журналах с импакт-фактором, приводить учебные программы в соответствие с международными стандартами и т.д.

По словам руководителя группы управления программой, в нынешнем учебном году в связи с пандемией возникли некоторые проблемы в обучении студентов: «В некоторых университетах занятия перешли на онлайн-обучение, студентам пришлось остаться на 1 или 2 семестра в Азербайджане. Также существовали ограничения с получением студенческих виз. Все это создало трудности и для научной деятельности участников программы, которые не могли в полной мере проводить свои исследования. Однако на данный момент многие университеты возвращаются к прежней системе работы, и мы надеемся, что все наши студенты в новом учебном году смогут продолжить учебу уже непосредственно в вузах».