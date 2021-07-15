Ученые нашли 200 симптомов затяжного коронавируса

Ученые Университетского колледжа Лондона совместно с коллегами из исследовательских центров США нашли 203 симптома затяжного коронавируса и уточнили, что в основном люди страдают только от 56 из них, пишет Daily Mail.

Исследователи опросили 3762 человек с затяжным коронавирусом из разных стран. Всего у зараженных на протяжении лечения выявили 203 симптома COVID-19. Однако в среднем люди страдают только от 56 из них. Они касаются работы десяти различных органов, включая сердце, легкие, мозг и кишечник.

Помимо более распространенных усталости и помутнения сознания, переболевшие COVID-29 жалуются на ухудшение зрения и слуха, галлюцинации, тахикардию. Среди странных симптомов оказались изменение менструального цикла, сексуальная дисфункция, опоясывающий лишай, недержание мочи.

По словам специалистов, почти у трети пациентов с COVID-19 симптомы проявляются на протяжении 12 недель. 96 процентов пациентов страдали от симптомов заболевания около трех месяцев, 65 процентов ощущали их на протяжении более полугода. 89,1 процента людей рассказали о рецидивах, симптомы коронавируса возвращались к ним частично после большой физической активности, чрезмерной умственной нагрузки, стресса.

При этом 45,2 процента пациентов пришлось сократить часы работы. 22,3 процента уволились из-за проблем со здоровьем.

Как объяснила ведущий автор исследования Афина Акрами, научная работа, прежде всего, показывает большой спектр неврологических симптомов. «Нарушения памяти и когнитивных функций, которые испытывали более 85% опрошенных, были самыми распространенными и устойчивыми неврологическими симптомами. Они одинаково часто наблюдались у пациентов всех возрастов и отрицательно сказывались на работоспособности», — добавила она.