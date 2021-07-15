Афганские военные отбили у талибов стратегически важный район

Правительственные войска Афганистана вернули контроль над округом Спин-Болдак на пакистано-афганской границе, ранее захваченным боевиками радикального движения "Талибан", сообщает пресс-секретарь МВД Афганистана Тарик Ариан.

Как сообщил РИА Новости источник, в ходе боев в районе погиб заместитель командующего специальными операциями в Кандагаре Седик Карзай.

Также, по данным источников, были ликвидированы трое старших командиров талибов и еще двое ранены.

Ранее радикальное движение "Талибан" заявило, что под его контроль перешел важный стратегический пункт на границе с Пакистаном. По данным источника РИА Новости, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли.