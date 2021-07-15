Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:15

Исполнилось пять лет с момента попытки государственного переворота в Турции. Haqqin.az отдает дань памяти всем безвинным жертвам этой трагедии - как гражданским, так и военным. По-прежнему продолжается расследование обстоятельств той роковой ночи. Когда будут сорваны все покровы тайны, в которой рождался переворот – не скажет никто. Но вот что очевидно уже сейчас – после этого события Турецкая Республика стала сильнее и на международной арене начала играть еще более активную роль.

Народное единство, продемонстрированное в те дни, стало тем, что прорвало плотины и шлюзы, выплеснув турецкую энергию во внешний мир. Турецкая энергия наполнилась новыми смыслами, новым содержанием. На попытку растоптать свое национальное достоинство Турция ответила таким зарядом энергии, что Гюлен и его иностранные покровители – а мы не забудем, в каких тонах масс-медиа США и коллективного Запада преподносили поначалу путч – теперь, подозреваю, искренне сожалеют, что вообще пошли на такой шаг. Лучше для них было бы продолжать разлагать страну изнутри – методично, без резких движений. После провала вооруженного мятежа органы прокуратуры Турции возбудили более 100 тысяч дел в отношении членов террористической организации Фетхуллаха Гюлена, FETÖ. 1634 террористов и их пособников приговорены к заключению в колонии строгого режима, 1366 – к пожизненному сроку в колонии общего режима. Еще 1890 подсудимых осуждены на различные тюремные сроки. Часть обвиняемых оправдана. Эти цифры дают исчерпывающее представление о масштабах заговора. И потребовались жизни 251 человека, мирных граждан и военных, до конца оставшихся верными присяге и гражданскому долгу, чтобы остановить путчистов. Но ничего еще не закончено – потерпев сокрушительное поражение внутри страны, FETÖ и вольготно чувствующий себя в США Гюлен сосредоточили усилия на создании внешнего пояса угроз для Анкары.

Кулак простого турка, который в ту ночь без оружия, своим телом останавливал танки и бронемашины, разнес гюленовцев в брызги. Теперь эти «брызги», как капли ртути, пытаются вновь собраться воедино. Международный антитурецкий альянс, в котором нет отбросов, только кадры, стал реальностью. О которой не нужно забывать всякий раз, когда речь заходит о внешней политике Анкары. Окружение Байдена и Макрона, в том числе вице-президент США Камала Харрис, террористы из РПК/YPG, проармянские лоббистские конторы в Америке и Европе, – лишь вершина айсберга, стремящегося таранить Турцию и пустить ее, как «Титаник», на дно. В любой острой ситуации, от Ливии до Афганистана, от Азербайджана до Центральной Азии, этот альянс пытается впрыснуть в мирные турецкие усилия свой яд. Чтобы парализовало. Чтобы Анкара «знала свое место».