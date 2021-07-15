Azeurotel на неделю оставил абонентов без интернета

В редакцию haqqin.az поступила жалоба от нашего читателя – абонента компании Azeurotel, предоставляющей услуги в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.

В прошлую пятницу абоненты данного оператора на два дня остались без интернета и стационарной телефонной связи. Затем интернет-соединение было восстановлено, но работало с большими перебоями. А в последние двое суток интернет вновь пропал полностью.

В офисе компании недовольным абонентам заявили, что никак не могут устранить проблему. И все это происходит в период пандемии, когда многие стараются работать удаленно.

На сайте Azeurotel указано, что у компании более 25 тысяч абонентов. Она также предоставляет интернет-услуги посольствам иностранных государств, банкам и различным компаниям.