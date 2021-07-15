В Азербайджане, по данным на 16 июля, за сутки выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 92 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день погибших от коронавируса не зарегистрировано.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 337 970 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 331 112 человек благополучно прошли лечение, 4990 пациентов клиник скончались.

Лечение 1868 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 894 683 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8628 - за минувшие сутки.