Цены на нефть снова перешли к росту

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в пятницу после существенного снижения по итогам предыдущей сессии. Между тем котировки могут продемонстрировать максимальное недельное падение, как минимум, с мая.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени в пятницу составляет $73,58 за баррель, что на $0,11 (0,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,83 за баррель, что на $0,18 (0,25%) выше итогового значения предыдущей сессии.

В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть.