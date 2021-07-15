Ученые нашли «суперантитело» против коронавирусов

РБК пишет, что в ходе исследования ученые изучили 12 антител, выделенных компанией Vir Biotechnology от людей, перенесших различные формы коронавируса. Эти антитела прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами клеток человека и называется рецептор-связывающим доменом. Затем авторы исследования составили список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов SARS-CoV-2 и других вирусов, принадлежащих к группе сарбековирусов.

Группе американских ученых из Исследовательского центра онкологии Фреда Хатчинсона в Сиэтле удалось обнаружить антитело, способное бороться с SARS-CoV-2 и близкородственными коронавирусами.

Одно из антител, названное S2H97, отличилось способностью прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов и тем самым нейтрализовать их эффект в живых клетках.

Остальные 11 антител также могут быть использованы для нейтрализации сарбековирусов, но ученые подчеркнули, что, чем эффективнее они блокируют проникновение в клетку самого первого штамма SARS-CoV-2, тем с меньшим диапазоном мутаций они могут бороться.

S2H97 также оказалось достаточно мощным, чтобы защитить хомяков от инфицирования SARS-CoV-2.

Специалисты считают, что выявление «суперантитела», способного защитить организм сразу от всех сарбековирусов, не означает, что оно сможет противостоять новому типу. Но, несмотря на то, что ученые не могут проверить активность S2H97 против неизвестного вируса, его открытие поможет подготовить мир к борьбе со следующим коронавирусом, который перейдет из дикой природы на человека.