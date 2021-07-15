Ильхам Алиев назначил новых послов в Таджикистане и Пакистане

Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Алимирзамина Гаввам оглу Аскерова послом Азербайджана в Таджикистане, сообщает официальный сайт главы государства.

Ранее другим распоряжением президента Ильхама Алиева с этой должности был отозван Гасан Дильсуз оглу Мамедзаде.

Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Хазара Надир оглу Фархадова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Пакистане. Другим распоряжением главы государства Али Фикрет оглу Ализаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Пакистане.