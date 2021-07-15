Президент Кубы заявил, что у США не получилось уничтожить его страну

Президент Кубы Мигель Диас-Канель на фоне прошедших массовых протестов в стране заявил, что США не смогли уничтожить Кубу.

"США потерпели неудачу в своих попытках уничтожить Кубу, несмотря на потраченные миллиарды долларов на это", - приводит Интерфакс слова Диаса-Канеля.

На минувших выходных в Гаване и в ряде крупных городов Кубы прошли массовые акции протеста против условий жизни, осложненных пандемией COVID-19, а также против нищеты и отсутствия лекарств. Беспорядками были охвачены не менее 50 городов и населенных пунктов страны. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване заявляли, что за организацией этих демонстраций стоят США.