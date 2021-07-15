Замначальника Генштаба Минобороны России ведет консультации с Пашиняном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян встретился с заместителем начальника Генштаба ВС России генерал-полковником Сергеем Истраковым и обсудил с ним ситуацию на границе с Азербайджаном.

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что российский генерал находится в Ереване для участия в штабных переговорах по развитию военного сотрудничества двух стран.

Пашинян высоко оценил армяно-российское взаимодействие в сфере обороны и безопасности. Стороны обсудили повестку сотрудничества генштабов ВС двух стран, а также вопросы региональной безопасности.