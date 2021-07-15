Почему AZTV проиграл Ютубу новый цикл haqqin.az "почему умерло азербайджанское ТВ?"

Идрис Гейдарли, известный тележурналист, специально для haqqin.az

Haqqin.az продолжает общественную дискуссию вокруг сложившейся пагубной ситуации на азербайджанских телеканалах. По большому счету, бедственное положение телеящика в нашей стране вызвало беспрецедентную для региона поголовную эмиграцию в Сеть. И как бы собственными руками убивая на глазах зрителей телеканалы, прежние чиновники, отвечавшие за идеологическую работу, перенесли инструмент формирования общественного мнения и влияния в соцсети. Хотя еще в 2014-2015 годах haqqin.az неоднократно предупреждал о подобном неблагоприятном развитии ситуации на медиарынке.

Однако в последнее время на азербайджанских телеканалах началась реорганизация и реформы, чувствуется попытка и отчаянные усилия дать толчок возрождению национального телеэфира. Как вернуть смотрибельность и популярность азербайджанским телеканалам? Как вернуть зрителя из интернета к телеящику? Хотя, с другой стороны, а нужно ли возвращать читателя к телевизору? Не хотим ли мы вновь повернуть вспять естественный исторический процесс?

Редакция нашего сайта решила предоставить свою трибуну известным специалистам и экспертам в области телевидения.

Почему азербайджанское ТВ пришло в упадок? И как воскресить умершее ТВ?

Первым автором новой рубрики в нашем прошлом выпуске стал известный тележурналист, один из основателей национального азербайджанского телеэфира, президент некогда популярного телеканала ANS Вахид Мустафаев.

Дискуссию продолжает известный тележурналист, в прошлом сотрудник AZTV, а ныне глава продакшн-студии "Izmedia" Идрис Гейдарли. Автор поделился своим видением о сегодняшней ситуации на азербайджанском гостелеканале AzTV.

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Миру давно известно, что слова не набор букв выражаемых звуком и не нить, уложенных в строчки фраз. То и другое имеет необычайную и, подчас, скрытую силу такого импульса, который, потрясая изнутри, непостижимым образом улавливается всеми клетками нашего сознания. И не просто потрясает, а побуждает к действиям и, прямо-таки, к фантастическим поступкам. В мирное время они порождают новаторство и прогресс. В кровавое же и противное природе человечества пору войны, нужные и к месту прозвучавшие слова вздымают вал отваги и самопожертвования. Как это было в совершенно недавнем блицкриге, освободившего оккупированные ненавистным и вероломным супостатом, отчие просторы.

Телевещание не успевает за президентом

Телеканал для совка

Всего пара фраз – «Вперёд! Честь или смерть! - произнесённые президентом Ильхамом Алиевым перед нашим воинством в решающий час атаки, в пух и прах развеяли хвалённое Парижем самодовольство нагло окопавшегося противника. Он бежал… И это сделало слово. Именно его животворящая сила воспламенила в сердцах солдат самое святое – любовь к Матери Родине. 

Я же сейчас не совсем об этом победоносном марше. Я о живом и мёртвом слове нашей прессы. О той, что мне особенно близка. Ведь часть своей жизни я отдал становлению в 1990-х годах самодостаточного государственного телевидения, возникшего на останках развалившегося советского эфира. Да, советский эфир рухнул. Но «советский человек» все еще жив. И AzTV, как часть совкового телевидения, все еще ориентируется на своего зрителя – совка. Так и работает и «кормит». Плодит новых «совков»! А ведь могло бы с помощью просвещения преобразить совка в современного человека. Вот где спрятана главная проблема. В этом ошибочность концепции национального телевещания. Телеэфир исполняет заказ совка. Состоит у него на службе. Удовлетворяет его прихоти, ниспускаясь до предпочтений этой публики, следуя за ее пятами.

Я о безликих, как покойник на смертном одре, телевизионных передачах АзТV, которые обязаны быть проникновенно-вдохновенными и трогать самые заветные струны тех сотен и сотен тысяч людей сидящих у голубых экранов. Однако, увы… Может поэтому меня глубоко тронула, опубликованная в haqqin.az статья одного из основоположников новой независимой тележурналистики Вахида Мустафаева. Поднятая им проблема бьёт, как говорится, не в бровь, а в глаз. В самую сердцевину монополизировавшего эфир национального телевещания.

А ему, главному каналу страны, как не странно – и это нонсенс! - по сию пору невдомёк, что за их поставленными оконными рамами, которые они воздвигли сами себе и, которые рьяно защищают, давно кипят совершенно иные реалии. Я о многоликих вызовах и многонюансовых ситуациях, требующих свежего мышления и пера. С наступлением новой телевизионной вехи в мире, поменяли свой образ и сущность национальные каналы Турции в лице «ТRТ», российский национальный эфир в формате телеканала «Россия». Они вопиют и жаждут принципиально другого подхода и творческого осмысления. Поскольку нужны народу, как прозрачный горный родник, ибо только его светлой струёй, в сердце и разум народа. Но наш AzTV так и не меняется…

AzTV так и остался совковым

Гостелевидение не поспевает за президентом. Скажем так - не соответствует масштабам президента И.Алиева, который играет одну из первых скрипок не только в региональной, но уже и в мировой политике. Ильхам Алиев пребывает в завтрашнем дне, который не видит страна, а гостелеканал все еще еле справляется с идеологическими установками, выпавшими из дня вчерашнего. Лицо поменялось, а мышление то все еще советское. Что осталось от советского ТВ? Все отвергнуто и погибло под тяжестью истории, кроме единственной передачи, доставшейся в наследство от «совка» - и это КВН, отрицавший саму суть советской идеологемы.

Телевидение в новое время

Даже такой яркий факт свершившегося победоносного и бесценнейшего исторического события, вопреки неоднократным намёкам и направляющим советам главы государства, подавался, как правило, в форме бездушной статистики. Сухой факт. Зритель практически не видел очерков об окопном быте наших воинов и их самоотверженных вылазках, которые бы воодушевляли новое поколение. Парадоксально, но в начале 90-х годов нашему телевидению удалось запечатлеть поражение в первой карабахской войне. А наша победа осталась вне телеобъектива журналистов. Как-то проскочила мимо. Не один репортаж с войны не стал легендой. Не пора ли задуматься – почему?

Да Бог с информацией. Тем более, что тут и напрашивается вопрос, разве AzTV отведена лишь роль сугубо информационно-новостного центра? Куда подевались-таки публицистического рода накала страстные, сопровождаемые захватывающими эмоциями видеоматериалы?

Гостелеканал превратился в один большой клип. Есть красивая картинка, но нет содержания. Внешность буржуазная, а мышление все еще совково-социалистическое.

Тем же самым грешат и сюжеты о наших буднях. Они не показывают и рассказывают. Эти сюжеты всего лишь навязывают идеологическое клише устами тружеников, инженеров и педагогов…

Телевидение априори не может победить интернет, оно может восполнить нашу жизнь

Что такое в современном мире телевидение? Если телевидение – это продукт научно-технической революции, то интернет – завоевание инновационной революции. И то, и другое впоследствии приняли формат средств массовой информации, хотя сохранили за собой и инструмент просвещения народа. Почему телевидение победило театры и кинотеатры по своей популярности? Потому что стало более доступным зрителю, и вобрало в себя просветительскую роль – после телевизионного бума все театральные спектакли транслировались в эфире ТВ. Да, при этом был утерян какой-то важный момент близости и доверительности со сценой присутствующего в партере, но телевидение дало одно превосходство – право выбора и оперативную информацию. Из театра надо было заскочить в киоск, чтобы купить газету и узнать о последних новостях в стране – а вдруг началась война? А стоящий в углу твоего дома телеящик сам объявлял наступление войны, прерывая показ театрального спектакля. Интернет же превратил каждый мобильный телефон в отдельный ящик. Определив доминанту интерактивности. Не телеканал, а сам зритель определяет эфирное время и сетку вещания. В конкуренции с интернетом телеканал априори в аутсайдерах. Тем более, что в современном глобальном мире национальному вещанию приходится конкурировать еще и с более качественным контентом, доступным и с точки зрения языковой общности, российским и турецким ТВ. А к этой альтернативе прибавилось и более заманчивое кабельное ТВ. Как же AZTV и другим телеканалам конкурировать с разнообразным и априори более оперативным интернетом, да еще и с более качественным, интеллектуальным и многоообразным ТВ? Если Интернет попал с нами вместе в XXI век, российское и турецкое ТВ осталось в ХХ веке, то AZTV застряло где-то в XII веке.

Низами в обертке соцреализма

Кстати, о двенадцатом веке. С недавних пор AzTV на своей цифровой странице разместило изображение Низами Гянджеви и фразу о его 880-летнем юбилее, под которым транслируются все передачи.

Да, распоряжением главы государства 2021 год объявлен «Годом Низами Гянджеви». Значимость такого шага весьма и весьма велика и многозначна. Однако, сидящему у экрана никак не уловить логику показываемого с гениальным творчеством Низами. Даже профессионалам трудно догадаться, что, высвечиваемая иконка с изображением поэта, в свете блестяще закончившейся Отечественной войны, как бы даёт смысловую связь с содержанием его поэмы «Искендернаме», где сочетаются война и мир.

Покажите же нам истинного Низами, а не лирика в обертке соцреализма

Увы, для AzTV Низами-880 – всего лишь обыкновенная эмблема, слоган, вывеска, дань указу президента. Не более того. Ведь главой государства поставлена задача показать образ истинного поэта Низами, а не того восточного лирика, придуманного для азербайджанцев в рамках концепции сталинской национальной политики. Кто покажет нам образ нового Низами, который и подразумевался в указе Алиева? Распадающаяся Мехтиевская Академия? Обветшалый Союз Писателей? Превратившийся в одну деревянную вывеску Театральный союз? А может AzTV? Нового, вернее настоящего Низами нам и должен был показать AzTV. А пока еще в учебниках, как и в умах сохраняется прежний, подаренный Сталиным гениальный поэт в обертке «соцреализма»…

AZTV – это не коммерческая площадка, не ANS и не смартфон, который может поломать себе экран в погоне за славой и рейтингами. AZTV – это элитарность и первородность, первоклассность с ярким блеском. Это просвещение и высокая школа журналистики и телепублицистики, которая должна рассказать не только о Низами, но и о Достоевском.

И тут на память приходят строки из романа Фёдора Достоевского «Бесы»: «Врагов живой жизни; устарелых либералишек, боящихся собственной независимости; лакеев мысли, врагов личности и свободы, дряхлых проповедников мертвечины и тухлятины!»

Рогатка социализма

От рогаток, жёстко диктуемых постулатами соцреализма, безусловно, необходимо и следует дистанцироваться. А вот от наступательности, убедительности и правоты своих идей, как делалось в советском медиа-пространстве и делается журналистами тех стран, где и не пахло соцреализмом, нужна чётко сформулированная позиция. Её то, как бы кто не копался, в обрушивающимся потоке демонстрируемого – не разглядеть. Она практически отсутствует и никак не устраивает и массового зрителя, и нас, журналистов, и, естественно, реформаторскую власть, поставившей во главу угла свободу личности, социальной справедливости и других общечеловеческих ценностей…

Это мнение далеко не единиц, прекрасно осведомленных об имеющихся у AzTV технических возможностей коренным образом перестроиться. Да вот только профессионализм и менталитет тех, кто был переведен из производства клипов в публицистику телепространства, не в состоянии решить самое конкретное: какое телевидение мы хотим? Каким должен быть его нынешний национальный по форме и социально-политический по содержанию облик, который бы естественным образом отвечал интересам народа и встраивался в намеченную президентом стратегию развития страны? И, наконец, чётко определиться со своей ролью в формировании человека нового времени.

А нужен ли AZTV рейтинг? Ведь гостелеканал - не смартфон, который в погоне за славой может поломать себе экран

А на деле… Экран туго набит зубоскальными водевилями под названием «Мы», утренними встречами «День начался» (Gün başladı), абстрактными показами земли и времени, названными «Профессионалы» (Peşəkarlar), тематическими выпусками «Главный вопрос» (Əsas məsələ)… В них же, AzTV, используя, имеющиеся в его распоряжении новейшие технологические средства крутит весь день сюжеты, сопровождая их безжизненными, не имеющими искры эмоций и глухим текстом. Произносимые слова захлёбываются в неразумно длинных и плохо воспринимаемых предложениях. Выходит, что косметика вещаний меняется, а необходимая направленность находится в летальном состоянии.

Мировые телевещательные компании, с теми же технологиями, что и у AzTV, давно перешли на более высокую ступень информационного и просветительского воздействия. Наш же канал уткнулся в мёртвую точку. И потому молодые люди, растущие со смартфонами в руках, находят свою ячейку в виртуальном пространстве. А она может быть чуждой и вредной для нас.

Надо начать с самих себя. Разве мы поменяем AzTV на смартфон? Нет, сама постановка вопроса ошибочная. Не надо менять ТВ на смартфон. Но ТВ может дополнить и украсить нашу жизнь со смартфоном. Но ведь в смартфоне есть Ютуб – новое, самодельное, самостийное, революционно-увлекательное телевидение. Который выражает открытость, честность и способность. И вступить за любовь телезрителей с «телевидением без правил», коим и является Ютуб, может и такое консервативное явление как AzTV. Только нужна душа. Живое сердце! И у консерватизма может быть стучащееся сердце, которое подскажет – как создать телеканал со вкусом. Это может сделать первосортный и красивый консерватизм с блеском талантов и способностей.

Может ли сегодняшний AzTV вступить с юным и талантливым Ютубом в борьбу за почитание зрителя? Включите телеканал и посмотрите сами…