Идрис Гейдарли, известный тележурналист, специально для haqqin.az 18:42

Haqqin.az продолжает общественную дискуссию вокруг сложившейся пагубной ситуации на азербайджанских телеканалах. По большому счету, бедственное положение телеящика в нашей стране вызвало беспрецедентную для региона поголовную эмиграцию в Сеть. И как бы собственными руками убивая на глазах зрителей телеканалы, прежние чиновники, отвечавшие за идеологическую работу, перенесли инструмент формирования общественного мнения и влияния в соцсети. Хотя еще в 2014-2015 годах haqqin.az неоднократно предупреждал о подобном неблагоприятном развитии ситуации на медиарынке. Однако в последнее время на азербайджанских телеканалах началась реорганизация и реформы, чувствуется попытка и отчаянные усилия дать толчок возрождению национального телеэфира. Как вернуть смотрибельность и популярность азербайджанским телеканалам? Как вернуть зрителя из интернета к телеящику? Хотя, с другой стороны, а нужно ли возвращать читателя к телевизору? Не хотим ли мы вновь повернуть вспять естественный исторический процесс? Редакция нашего сайта решила предоставить свою трибуну известным специалистам и экспертам в области телевидения. Почему азербайджанское ТВ пришло в упадок? И как воскресить умершее ТВ? Первым автором новой рубрики в нашем прошлом выпуске стал известный тележурналист, один из основателей национального азербайджанского телеэфира, президент некогда популярного телеканала ANS Вахид Мустафаев. Дискуссию продолжает известный тележурналист, в прошлом сотрудник AZTV, а ныне глава продакшн-студии "Izmedia" Идрис Гейдарли. Автор поделился своим видением о сегодняшней ситуации на азербайджанском гостелеканале AzTV. * * *

Миру давно известно, что слова не набор букв выражаемых звуком и не нить, уложенных в строчки фраз. То и другое имеет необычайную и, подчас, скрытую силу такого импульса, который, потрясая изнутри, непостижимым образом улавливается всеми клетками нашего сознания. И не просто потрясает, а побуждает к действиям и, прямо-таки, к фантастическим поступкам. В мирное время они порождают новаторство и прогресс. В кровавое же и противное природе человечества пору войны, нужные и к месту прозвучавшие слова вздымают вал отваги и самопожертвования. Как это было в совершенно недавнем блицкриге, освободившего оккупированные ненавистным и вероломным супостатом, отчие просторы.

Телеканал для совка Всего пара фраз – «Вперёд! Честь или смерть! - произнесённые президентом Ильхамом Алиевым перед нашим воинством в решающий час атаки, в пух и прах развеяли хвалённое Парижем самодовольство нагло окопавшегося противника. Он бежал… И это сделало слово. Именно его животворящая сила воспламенила в сердцах солдат самое святое – любовь к Матери Родине. Я же сейчас не совсем об этом победоносном марше. Я о живом и мёртвом слове нашей прессы. О той, что мне особенно близка. Ведь часть своей жизни я отдал становлению в 1990-х годах самодостаточного государственного телевидения, возникшего на останках развалившегося советского эфира. Да, советский эфир рухнул. Но «советский человек» все еще жив. И AzTV, как часть совкового телевидения, все еще ориентируется на своего зрителя – совка. Так и работает и «кормит». Плодит новых «совков»! А ведь могло бы с помощью просвещения преобразить совка в современного человека. Вот где спрятана главная проблема. В этом ошибочность концепции национального телевещания. Телеэфир исполняет заказ совка. Состоит у него на службе. Удовлетворяет его прихоти, ниспускаясь до предпочтений этой публики, следуя за ее пятами. Я о безликих, как покойник на смертном одре, телевизионных передачах АзТV, которые обязаны быть проникновенно-вдохновенными и трогать самые заветные струны тех сотен и сотен тысяч людей сидящих у голубых экранов. Однако, увы… Может поэтому меня глубоко тронула, опубликованная в haqqin.az статья одного из основоположников новой независимой тележурналистики Вахида Мустафаева. Поднятая им проблема бьёт, как говорится, не в бровь, а в глаз. В самую сердцевину монополизировавшего эфир национального телевещания. А ему, главному каналу страны, как не странно – и это нонсенс! - по сию пору невдомёк, что за их поставленными оконными рамами, которые они воздвигли сами себе и, которые рьяно защищают, давно кипят совершенно иные реалии. Я о многоликих вызовах и многонюансовых ситуациях, требующих свежего мышления и пера. С наступлением новой телевизионной вехи в мире, поменяли свой образ и сущность национальные каналы Турции в лице «ТRТ», российский национальный эфир в формате телеканала «Россия». Они вопиют и жаждут принципиально другого подхода и творческого осмысления. Поскольку нужны народу, как прозрачный горный родник, ибо только его светлой струёй, в сердце и разум народа. Но наш AzTV так и не меняется…

Гостелевидение не поспевает за президентом. Скажем так - не соответствует масштабам президента И.Алиева, который играет одну из первых скрипок не только в региональной, но уже и в мировой политике. Ильхам Алиев пребывает в завтрашнем дне, который не видит страна, а гостелеканал все еще еле справляется с идеологическими установками, выпавшими из дня вчерашнего. Лицо поменялось, а мышление то все еще советское. Что осталось от советского ТВ? Все отвергнуто и погибло под тяжестью истории, кроме единственной передачи, доставшейся в наследство от «совка» - и это КВН, отрицавший саму суть советской идеологемы. Телевидение в новое время Даже такой яркий факт свершившегося победоносного и бесценнейшего исторического события, вопреки неоднократным намёкам и направляющим советам главы государства, подавался, как правило, в форме бездушной статистики. Сухой факт. Зритель практически не видел очерков об окопном быте наших воинов и их самоотверженных вылазках, которые бы воодушевляли новое поколение. Парадоксально, но в начале 90-х годов нашему телевидению удалось запечатлеть поражение в первой карабахской войне. А наша победа осталась вне телеобъектива журналистов. Как-то проскочила мимо. Не один репортаж с войны не стал легендой. Не пора ли задуматься – почему? Да Бог с информацией. Тем более, что тут и напрашивается вопрос, разве AzTV отведена лишь роль сугубо информационно-новостного центра? Куда подевались-таки публицистического рода накала страстные, сопровождаемые захватывающими эмоциями видеоматериалы? Гостелеканал превратился в один большой клип. Есть красивая картинка, но нет содержания. Внешность буржуазная, а мышление все еще совково-социалистическое. Тем же самым грешат и сюжеты о наших буднях. Они не показывают и рассказывают. Эти сюжеты всего лишь навязывают идеологическое клише устами тружеников, инженеров и педагогов…

Что такое в современном мире телевидение? Если телевидение – это продукт научно-технической революции, то интернет – завоевание инновационной революции. И то, и другое впоследствии приняли формат средств массовой информации, хотя сохранили за собой и инструмент просвещения народа. Почему телевидение победило театры и кинотеатры по своей популярности? Потому что стало более доступным зрителю, и вобрало в себя просветительскую роль – после телевизионного бума все театральные спектакли транслировались в эфире ТВ. Да, при этом был утерян какой-то важный момент близости и доверительности со сценой присутствующего в партере, но телевидение дало одно превосходство – право выбора и оперативную информацию. Из театра надо было заскочить в киоск, чтобы купить газету и узнать о последних новостях в стране – а вдруг началась война? А стоящий в углу твоего дома телеящик сам объявлял наступление войны, прерывая показ театрального спектакля. Интернет же превратил каждый мобильный телефон в отдельный ящик. Определив доминанту интерактивности. Не телеканал, а сам зритель определяет эфирное время и сетку вещания. В конкуренции с интернетом телеканал априори в аутсайдерах. Тем более, что в современном глобальном мире национальному вещанию приходится конкурировать еще и с более качественным контентом, доступным и с точки зрения языковой общности, российским и турецким ТВ. А к этой альтернативе прибавилось и более заманчивое кабельное ТВ. Как же AZTV и другим телеканалам конкурировать с разнообразным и априори более оперативным интернетом, да еще и с более качественным, интеллектуальным и многоообразным ТВ? Если Интернет попал с нами вместе в XXI век, российское и турецкое ТВ осталось в ХХ веке, то AZTV застряло где-то в XII веке. Низами в обертке соцреализма Кстати, о двенадцатом веке. С недавних пор AzTV на своей цифровой странице разместило изображение Низами Гянджеви и фразу о его 880-летнем юбилее, под которым транслируются все передачи. Да, распоряжением главы государства 2021 год объявлен «Годом Низами Гянджеви». Значимость такого шага весьма и весьма велика и многозначна. Однако, сидящему у экрана никак не уловить логику показываемого с гениальным творчеством Низами. Даже профессионалам трудно догадаться, что, высвечиваемая иконка с изображением поэта, в свете блестяще закончившейся Отечественной войны, как бы даёт смысловую связь с содержанием его поэмы «Искендернаме», где сочетаются война и мир.

Увы, для AzTV Низами-880 – всего лишь обыкновенная эмблема, слоган, вывеска, дань указу президента. Не более того. Ведь главой государства поставлена задача показать образ истинного поэта Низами, а не того восточного лирика, придуманного для азербайджанцев в рамках концепции сталинской национальной политики. Кто покажет нам образ нового Низами, который и подразумевался в указе Алиева? Распадающаяся Мехтиевская Академия? Обветшалый Союз Писателей? Превратившийся в одну деревянную вывеску Театральный союз? А может AzTV? Нового, вернее настоящего Низами нам и должен был показать AzTV. А пока еще в учебниках, как и в умах сохраняется прежний, подаренный Сталиным гениальный поэт в обертке «соцреализма»… AZTV – это не коммерческая площадка, не ANS и не смартфон, который может поломать себе экран в погоне за славой и рейтингами. AZTV – это элитарность и первородность, первоклассность с ярким блеском. Это просвещение и высокая школа журналистики и телепублицистики, которая должна рассказать не только о Низами, но и о Достоевском. И тут на память приходят строки из романа Фёдора Достоевского «Бесы»: «Врагов живой жизни; устарелых либералишек, боящихся собственной независимости; лакеев мысли, врагов личности и свободы, дряхлых проповедников мертвечины и тухлятины!» Рогатка социализма От рогаток, жёстко диктуемых постулатами соцреализма, безусловно, необходимо и следует дистанцироваться. А вот от наступательности, убедительности и правоты своих идей, как делалось в советском медиа-пространстве и делается журналистами тех стран, где и не пахло соцреализмом, нужна чётко сформулированная позиция. Её то, как бы кто не копался, в обрушивающимся потоке демонстрируемого – не разглядеть. Она практически отсутствует и никак не устраивает и массового зрителя, и нас, журналистов, и, естественно, реформаторскую власть, поставившей во главу угла свободу личности, социальной справедливости и других общечеловеческих ценностей… Это мнение далеко не единиц, прекрасно осведомленных об имеющихся у AzTV технических возможностей коренным образом перестроиться. Да вот только профессионализм и менталитет тех, кто был переведен из производства клипов в публицистику телепространства, не в состоянии решить самое конкретное: какое телевидение мы хотим? Каким должен быть его нынешний национальный по форме и социально-политический по содержанию облик, который бы естественным образом отвечал интересам народа и встраивался в намеченную президентом стратегию развития страны? И, наконец, чётко определиться со своей ролью в формировании человека нового времени.