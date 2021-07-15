Ученые расшифровали мысли парализованного человека

Эксперимент удалось провести с участием почти полностью парализованного 36-летнего мужчины. Он перенес инсульт еще в 20 лет. Потом страдал от анартрии - не мог внятно говорить, хотя его умственные способности остались полностью функциональными.

Исследователи считывали нейронную активность в течение нескольких месяцев. Все это время пациент пытался воспроизвести самые элементарные слова. Паттерны нейронной активности с определенными словами ученые связали с помощью искусственного интеллекта. В итоге система декодировала до 18 слов в минуту со средней точностью 75%.