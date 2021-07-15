В Объединенных Арабских Эмиратах ученые призвали дождь в пустыне. С помощью технологий специалисты испытали искусственный вызов осадков. После этого пустыню в ОАЭ буквально залило, хотя в дневное время в стране наблюдается 50-градусная жара.

Дожди выпали к северу от поселка Хатта в Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хилю, Кальба роуд и Хувайлат, пишет местный портал. По словам метеорологов, к выходным ливни усилятся.

При этом в ОАЭ летом обычно осадки не выпадают. А за прошедшие осень, зиму и весну слабый дождь шел только пару раз.

Как сообщает РИА Новости, дроны вызвали дождь с помощью электрических разрядов в облаках без использования химических средств. Испытания провела академия SANAD в Дубае совместно с учеными британского Университета Рединга.