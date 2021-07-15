Верховный суд Евросоюза признал законным запрет хиджаба на работе

Верховный суд Евросоюза постановил, что работодатели имеют право запретить ношение на работе религиозных и политических символов веры, в частности мусульманских головных уборов (хиджабов и никабов), сообщает Al Jazeera.

При этом запреты возможны только в том случае, если компания намерена продемонстрировать свою нейтральность к каким-либо убеждениям. Работодатель также обязан учесть права и интересы сотрудников и требования закона о свободе вероисповедания.

«Запрет на ношение любой видимой формы выражения политических, философских или религиозных убеждений на рабочем месте может быть оправдан желанием работодателя представить нейтральный имидж по отношению к клиентам или предотвратить социальные споры», – говорится в тексте решения суда.