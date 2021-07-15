Самед Сеидов заявил, что Азербайджан поддерживает Северный Кипр

Отдел информации 20:39

Делегация Милли Меджлиса Азербайджана находится с визитом в Турецкой Республике Северного Кипра. Делегацию возглавляет глава парламентского комитета по внешним связям и азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов. Это первый визит делегации из Азербайджана на Северный Кипр. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на СМИ Северного Кипра, несколько часов назад в Лефкоше премьер-министр Эрсан Санер принял азербайджанскую делегацию. Выступая на встрече, Самед Сеидов заявил, что как глава делегации Азербайджана в ПАСЕ он будет защищать справедливые права Северного Кипра. По его словам, в состав делегации, посетившей Северный Кипр, входят как представители оппозиции (Эркин Гадирли), независимые депутаты, так и депутаты правящей партии. И, как заявил Сеидов, в Азербайджане нет разногласий власти и оппозиции по вопросу Северного Кипра.

С.Сеидов напомнил, что они приехали на Северный Кипр из Турции: «Это тоже наша земля. У тюркского мира есть Турция, есть Азербайджан, есть Северный Кипр». По словам Сеидова, визит планировалось завершить 19 июля, но 20 июля президент Турции Эрдоган собирается посетить Северный Кипр. Поэтому они продлили время визита ещё на один день. Отметив, что политическая делегация из Азербайджана прибыла на Северный Кипр впервые, но после такие визиты продолжатся, С. Сеидов сказал: «Мы хотим, чтобы Северный Кипр был сильным. Турецкий мир возвысится. Для этого Турция, Азербайджан и Северный Кипр должны быть вместе». Премьер-министр Санер подчеркнул, что Азербайджан в Совете Европы поддерживает борьбу турок Северного Кипра: «Я искренне благодарю вас за то, что вы с нами и поддерживаете нас в нашей национальной борьбе».