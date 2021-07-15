Чавушоглу о важности Зангезурского коридора для нормализации ситуации на Кавказе

После Второй карабахской войны появились возможности для транспортного сообщения через Зангезурский коридор. Этот коридор также крайне важен для нормализации ситуации на Кавказе. Как сообщает Anadolu, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте.

Глава турецкой дипломатии призвал страны, расположенные на маршруте Шелкового пути, предпринять шаги по углублению сотрудничества, в том числе за счет создания развитых транспортных коридоров.

«Турция стремится способствовать региональному сотрудничеству, продвигая трехсторонние механизмы диалога с участием Афганистана, Азербайджана, Грузии, Ирана и Пакистана. Тюркский совет также стал многообещающей моделью регионального сотрудничества», - сказал Чавушоглу.