Гюнай Мамедзаде вышла в 1/32 финала Кубка мира, Шахрияр Мамедъяров вновь не смог обыграть Мехитарияна

Сегодня на Кубке мира по шахматам в Сочи проходят ответные партии 1/64 финала. Азербайджан на этой стадии представляют Ниджат Абасов, Васиф Дурарбейли, Шахрияр Мамедъяров, Гюльнар Мамедова и Гюнай Мамедзаде.

Вчера все партии с участием наших шахматистов и шахматисток из Азербайджана завершились вничью. Сегодня же Ниджат Абасов (2665) вновь сыграл вничью с армянином Шантом Саргсяном (2618), Шахрияр Мамедъяров (2770) – с армянином из Бразилии Крикором Севагом Мехитарияном (2554), Гюльнар Мамедова (2382) – с грузинкой Лелой Джавахишвили (2473), а Васиф Дурарбейли (2606) – с россиянином Александром Предке (2683). Для наших представителей все будет решаться завтра на тай-брейке.

Порадовала Гюнай Мамедзаде (2443), которая обыграла представительницу Словении Лауру Унук (2404) и вышла в 1/32 финала. Ее соперницей в следующем раунде, который стартует в воскресенье, станет победительница пары Сарасадат Хадемалшарие (Иран) – Роут Падмини (Индия). Тут счет 1:1. Сильнейшая определится на тай-брейке.

Напомним, в женской части турнира мы уже потеряли Тюркян Мамедъярову и Ульвию Фаталиеву.

Согласно регламенту Кубка мира, в начале каждого раунда соперники проводят две классические партии с контролем 90 минут на 40 ходов и 30 минут на оставшуюся часть партии с добавлением 30 секунд с первого хода. В случае равенства на следующий день шахматисты играют в тай-брейк. Сначала будут две партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. Если ничейный результат сохраняется, будут сыграны две партии с 10-минутным контролем плюс 10 секунд за каждый ход. Если и после этого победитель не будет выявлен, то состоятся две партии по 5 минут с 3-секундным добавлением. Ну а последний способ определить сильнейшего – это «Армагеддон», где у белых будет 5 минут, а у черных - 4. После 60-го хода за каждый ход будет добавляться по 2 секунды. Ничья означает победу черных.