Три тонны кокаина в банановом пюре

Крупную партию кокаина стоимостью около 225 миллионов евро перехватили в порту Роттердама, пишут Вести.ру со ссылкой нидерландский Nu.nl.

Три тонны (точнее, 3001 килограмм) плотно запакованного наркотика обнаружили в контейнере, где находились бочки с банановым пюре. Груз поступил из Эквадора, а заказчиком выступила швейцарская компания. Следователи уверены, что ее представители и понятия не имели о смертоносном "бонусе".

Это одна из крупнейших партий кокаина, изъятых в последнее время в порту Роттердама. Наркотики уничтожили, выйти на след поставщиков пока не удалось.