Ученые выяснили: коронавирус бьет по почкам молодых
Коронавирус с большой вероятностью может серьезно подорвать здоровье в любом возрасте, а не только у пожилого человека: ученые подсчитали, что осложения на почки и другие органы возникают у 40% пациентов ковидных отделений британских больниц в возрасте до 50 лет. Об этом пишет Русская служба BBC.
Согласно сообщению, специалисты из семи британских университетов и государственного департамента здравоохранения, изучив истории 73 тысяч пациентов трехсот больниц страны, выяснили, что осложнения на почки, легкие, сердце и другие органы возникают у четырех из десяти заболевших в возрасте от 19 до 49 лет.
"Суть в том, что коронавирус - это болезнь не только пожилых и слабых. Эти данные подтверждают, что даже молодые люди, попавшие с коронавирусом в больницу, страдают от осложнений, многие из которых требуют дальнейшего наблюдения и потенциального лечения", - говорит руководитель исследования профессор Калум Семпл.
Ученые исследовали истории всех пациентов первой прошлогодней волны всех возрастов и ожидаемо выяснили, что больше всего риску осложнений подвергаются те, кому за 50, но и в других возрастных группах риск довольно высок.
Чаще всего коронавирус сказывается на почках, следующими по частоте поражения идут легкие и сердце.