Ученые выяснили: коронавирус бьет по почкам молодых

Коронавирус с большой вероятностью может серьезно подорвать здоровье в любом возрасте, а не только у пожилого человека: ученые подсчитали, что осложения на почки и другие органы возникают у 40% пациентов ковидных отделений британских больниц в возрасте до 50 лет. Об этом пишет Русская служба BBC.

Согласно сообщению, специалисты из семи британских университетов и государственного департамента здравоохранения, изучив истории 73 тысяч пациентов трехсот больниц страны, выяснили, что осложнения на почки, легкие, сердце и другие органы возникают у четырех из десяти заболевших в возрасте от 19 до 49 лет.