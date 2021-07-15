Уволены десятки сотрудников комбината, загрязняющего Охчучай

Газета отмечает, что в их числе – начальники цехов, руководитель департамента безопасности и его сотрудники, энергетики, а также ряд советников и помощников директора, в том числе советник председателя совета директоров.

На Зангезурском медно-молибденовом комбинате уволено около 40 человек, об этом пишет армянская газета "Аравот". Приказ об их увольнении подписал директор комбината Параг Йоханнес Бхат.

По сведениям газеты, освобожденные с работы – в основном друзья и знакомые экс-губернатора области и экс-директора, а ныне члена совета директоров комбината Ваге Акопяна, избранного в депутаты от блока "Айастан".

"Аравот" напоминает, что они пытались воздействовать на остальных сотрудников, чтобы те не голосовали за Пашиняна, а часть из них перекрыла дорогу, когда и.о. премьера приехал в Сюникскую область несколько месяцев назад.

Юридический директор комбината Перч Хачатрян заявил Sputnik Армения, что пока не может комментировать эти сведения, так как на комбинате проводятся следственные мероприятия.

Напомним, haqqin.az опубликовал серию статей о трансграничном загрязнении реки Охчучай, протекающей из Армении в Азербайджан и впадающей в реку Араз. Как отмечалось в статьях, источником загрязнения, достигшего критического уровня, являются два армянских предприятия горнодобывающей промышленности, расположенные в Сюникской области (исторический Зангезур), - Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) и Кафанский горно-обогатительный комбинат. По имеющимся данным, Зангезурский медно-молибденовый комбинат является дочерним предприятием немецкой компании CRONIMET Holding GmbH.