УЕФА подтвердил: Стамбул примет финал Лиги чемпионов-2023

Финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдет в Стамбуле вместо Мюнхена, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Такое решение принято по той причине, что финал ЛЧ-2021 из-за ситуации с коронавирусом перенесли в Порту.

В 2022-м финал ЛЧ пройдет в Санкт-Петербурге, в 2024-м — в Лондоне. Мюнхен, который должен был принять финал ЛЧ в 2023-м, будет удостоен такой возможности в 2025-м, пишет Sport24.

Также в Стамбуле пройдут жеребьевки ЛЧ, Лиги Европы и Лиги конференций перед сезонами-2021/22 и 2022/23.