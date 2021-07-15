Узбекистан и Киргизия благодарят Азербайджан за доставку десятков тысяч доз вакцины от COVID

В Ташкенте по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проходит международная конференция высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», на полях которой собрались представители правительственных кругов 44 государств мира, 30 международных организаций, руководители авторитетных научно-исследовательских и аналитических центров. Об этом сказал посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

Узбекский дипломат признателен Азербайджану за участие в конференции делегации во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым: «...Уверен, что по итогам мероприятия наши страны сформируют основу для новых взаимовыгодных направлений сотрудничества в рамках реализации инициатив, озвученных на пленарном заседании Конференции», приводит его слова АПА.

Посол Ашрафханов отмечает, что «визит азербайджанской делегации ознаменовал собой еще одно важное событие, продемонстрировав поддержку со стороны официального Баку глобальной инициативы COVAX для обеспечения справедливого и равного доступа к вакцинам всех стран. В рамках реализации этой инициативы делегация Азербайджана доставила в Узбекистан 50 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Узбекская сторона очень благодарна за этот дар президенту Азербайджана уважаемому Ильхаму Алиеву и другим причастным госструктурам».

Посол напоминает, что это не первый случай взаимной помощи между двумя странами в борьбе с пандемией. Так, в апреле 2020 года Узбекистан и Азербайджан обменялись гуманитарными грузами с медицинским оборрудованием, необходимым в борьбе с COVID-19.

В то же время посол Киргизии в Азербайджане Кайрат Осмоналиев заявил, что помощь Азербайджана в плане обеспечения Киргизии вакцинами от коронавируса еще больше укрепит отношения дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.