В Узбекистане подтвердили просьбу США разместить у себя афганцев

Ташкент получил обращение властей США с просьбой разместить у себя жителей Афганистана, помогавших американцам в ходе кампании в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, присутствующий на конференции в Ташкенте.

«Да, мы получали такое обращение. Но это очень сложный вопрос», — сказал источник агентства.

По его словам, решение вопроса «является для нас чувствительным», так как представители движения «Талибан» заявляли, что «они прощают всех афганцев, которые работали на США и страны НАТО», и «призывают их не покидать родную страну».

О запросе США по поводу размещения афганцев до завершения вывода американских войск ранее сообщал Bloomberg. По сведениям его источников, такой запрос помимо Узбекистана получили Таджикистан и Казахстан.