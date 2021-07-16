В Китае отрицают происхождение коронавируса из Уханя

Китай отвергает обвинения ВОЗ в том, что не предоставил необработанные данные для расследования происхождения коронавируса. Об этом сообщает AFP в пятницу, 16 июля.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь утверждает, что Китай позволил экспертам ВОЗ "увидеть исходные данные, требующие особого внимания", хотя "некоторая информация связана с конфиденциальностью и не может быть скопирована и вывезена из страны".

"Группа экспертов, посетившая Китай, согласилась с тем, что гипотеза о том, что утечка в лаборатории привела к вспышке, крайне маловероятна", - сказал Чжао Лицзянь, также призвав не политизировать вопрос.

По его словам, на новом этапе изучения происхождения коронавируса должна быть рассмотрена версия, что вирус попал в Ухань вместе с замороженными продуктами, а не стал результатом утечки из лаборатории.