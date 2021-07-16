ВС Турции нейтрализовали семь террористов в Сирии

Боевики сирийского крыла террористической организации ПКК - YPG обстреляли район дислокации турецких военных «Башилхая» в зоне операции «Щит Евфрата» на севере Сирии. В результате ответных мер были нейтрализованы семь террористов, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

По данным оборонного ведомства, подразделения ВС Турции открыли артиллерийский огонь по позициям террористов в сирийском районе Таль-Рыфат.

В числе уничтоженных террористов трое главарей ПКК, прибывших в Сирию из иракского района Кандиль, где расположены основные базы террористической организации.