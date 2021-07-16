Таджикистан укрепляет границу с Афганистаном

Сайт пишет, что сегодня на таджикско-афганскую границу приехал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Визит президента заранее не анонсировался.

Поток беженцев на фоне резкого ухудшения ситуации в Афганистане растет с каждым днем и грозит стать неконтролируемым. Вести.ру пишут, что под видом вынужденных переселенцев в другие страны могут проникнуть и экстремисты.

Отмечается, что границу сейчас спешно укрепляют. Мобилизованы 20 тысяч резервистов, Душанбе заручился поддержкой стран-участниц ОДКБ. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что на таджикско-афганской границе при участии России уже строится новая погранзастава. Она появится в Шурабадском районе, станет самой современной в Таджикистане, будет включать в себя погранпереход для транзита грузов.

Границу в районе реки Пяндж пересекли 347 жителей афганской провинции Бадахшан. С собой пастухи из приграничных кишлаков привели около тысячи голов мелкого рогатого скота, 300 яков, двух верблюдов и 30 лошадей.

А в подразделениях 201-й российской военной базы начались масштабные командно-штабные учения, в которых задействованы около 1 000 военнослужащих.