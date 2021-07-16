Недовольные дашнаки встретили главу Евросовета криками и акцией протеста

Представители молодежного крыла армянской оппозиционной партии «Дашнакцутюн» встретили в Ереване главу Европейского совета Шарля Мишеля акцией протеста, скандируя «Позор», пишет РИА Новости.

«Мы здесь, чтобы встретить Шарля Мишеля, спросить, где была Европа за все время войны… Почему приехали сейчас? Пытаются ли они купить Армению? Мы заявляем, что Армения не продается», - сказала журналистам одна из участниц акции.

Протестующая уверена, что европейской делегации, прибывшей в Армению, не удастся реализовать свою повестку. «Мы хотим спросить, встретились ли они с политзаключенными, которые появляются в Армении каждый день. Это ли европейские ценности, демократия? Поддерживает ли Европа нового диктатора в регионе?» - задается она вопросами.

Шарль Мишель прибыл в Армению в пятницу с двухдневным визитом, в рамках которого встретится с и.о. премьера Николом Пашиняном, президентом Арменом Саркисяном.