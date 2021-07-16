Иранцы активно скупают недвижимость в Турции

В первом полугодии 2021 года в Турции было продано 552 812 жилых объектов, Это на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет портал «TRT на русском» со ссылкой на данные Турецкого статистического института (TÜİK).

Согласно сообщению, с января по июнь по всей Турции было продано 167 878 новостроек, остальные объекты были реализованы на вторичном рынке. Продажи с привлечением ипотеки составили 104 168 единиц, снизившись на 60,9% в годовом исчислении.