Сотрудники Агдашского районного отдела полиции в ходе проведенных мероприятий в трех домах торжеств на территории района выявили нарушения правил и условий карантинного режима, сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, число гостей на свадебных церемониях, проводимых во дворцах торжеств Ağ saray и Samirə, превышало допустимую норму. В связи с этим арендаторы указанных объектов - Мамед Садыгов и Сабухи Мустафаев были привлечены к административной ответственности.

Также выяснилось, что арендатор дома торжеств Ay işığı Тельман Юсубов не ввел данные о проводимой свадьбе в портал icaze.e-gov.az. В отношении него составлен протокол по статье 211.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках.