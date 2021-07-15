В Турции отели со шведским столом оштрафуют и закроют
Отели, обслуживающие гостей в формате привычного шведского стола во время пандемии, оштрафуют или даже закроют, сообщил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
"В случае, если в ходе проверок со стороны министерства культуры и туризма Турции в отеле выявляются нарушения, то он подвергается штрафу. А если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто", - приводит слова Чорабатыра РИА Новости.
Глава федерации уточнил, что на данный момент уже несколько таких гостиниц были оштрафованы, а затем закрыты.