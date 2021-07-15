Баку и Рим обсудили участие итальянских компаний в проектах на освобожденных территориях

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с заместителем министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано в рамках международной конференции «Центральная и Южная Азия: Региональное взаимодействие. Вызовы и возможности» в столице Узбекистана.

Trend сообщает, что стороны отметили динамичное развитие итало-азербайджанских отношений. Было подчеркнуто, что Италия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, и энергетика занимает в этом направлении одну из ключевых позиций.

Также было отмечено, что представители Италии участвовали в строительстве ряда азербайджанских заводов, и сегодня итальянские компании продолжают успешно работать в нефтегазовом секторе Азербайджана.

Кроме того, на встрече обсуждалось участие итальянских компаний в реализации проектов в сфере сельского хозяйства, виноградарства, виноделия, а также в проектах в области «зеленой» энергетики и экологии на освобожденных территориях Азербайджана.