Назарбаев рассказал о предложенных Каддафи $20 млрд за ядерное оружие

После распада СССР у Казахстана оказался в распоряжении четвертый в мире арсенал ядерного оружия. Палестинский лидер Ясир Арафат от имени главы Ливии Муаммара Каддафи обещал Казахстану $20 млрд, чтобы страна оставила у себя советское ядерное оружие и отказалась передать его в Россию. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал первый президент республики Нурсултан Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «Казах: история золотого человека».

«Мы оказались обладателями четвертого в мире арсенала. И стали ко мне приезжать — Маргарет Тэтчер, Джеймс Бейкер [госсекретарь США в 1989–1992 годах]. Все они приезжали, спрашивали: что с ракетами… что вы будете делать?» — рассказал Назарбаев.

МИД Казахстана, который тогда возглавлял нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев, получил письмо «от ряда исламских государств» о том, что «Казахстан стал единственной исламской страной, обладающей ядерным оружием», и должен его сохранить, продолжил Назарбаев.

Позже с визитом в республику прибыл председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат. «И сказал: я не от себя, я приехал от ваших друзей. Его прислал Муаммар Каддафи — узнать обстановку с ядерным оружием. Естественно, у меня в мыслях не было продавать эти ракеты. Я просто сказал: содержать их очень дорого, Казахстан не вынесет. — «А сколько денег нужно?» Я тогда не соображал в объемах денег, особенно в долларах. Так, шутя, с потолка взял и говорю: 20 млрд. Просто чтобы сказать. Я думал, это шутка. Однако тот отреагировал серьезно. Он сказал: я передам, у вас будут такие деньги», — вспоминал Назарбаев.

На уточняющий вопрос Стоуна он ответил, что не собирался брать эти деньги, они не были переведены.

На вооружении Казахстана состояло 1216 ядерных боеприпасов, страна занимала четвертое место в мире после США, России и Украины. И Казахстан, и Украина передали свои ядерные арсеналы Российской Федерации.