Спасение подростка обернулось массовой трагедией

По меньшей мере девять человек погибли и четверо пропали без вести, пытаясь помочь 13-летнему подростку, упавшему в колодец, сообщает ТАСС, ссылаясь на индийские СМИ.

В индийском штате Мадхья-Прадеш вечером 14 июля 13-летний мальчик упал в колодец. Чтобы помочь ему выбраться, у колодца собрались около 40 человек. В какой-то момент стенки сооружения обрушились и люди упали вниз.

Прибывшие на место спасатели в течение нескольких часов извлекли из-под завалов 20 человек. По информации на 16 июля были обнаружены и подняты тела девяти погибших. Четыре человека, в том числе и подросток, которому хотели помочь местные жители, числятся пропавшими без вести.