Известный врач назвал два правила защиты от «дельты»

Известный украинский врач Евгений Комаровской предупредил об опасности штамма «дельта», который во много раз заразнее исходного ковида, из которого мутировал. А это значит, что им заразиться можно не только быстрее, но и при меньшей концентрации вирусных частиц. Об этом пишет «Новое время».

Врач отметил, что в странах, где штамм уже распространился, стоит быть особенно осторожным, соблюдать все карантинные правила и повышенную гигиену. При этом он призвал не расслабляться граждан, в чьих странах «дельты» пока нет — при открытых границах и массовых путешествиях он наверняка скоро появится.

Врач назвал два главных правила защиты от вируса «дельта». Первое — обязательное ношение масок, даже если официальные правила разрешают этого не делать. Второе — вентиляция. Всегда общайтесь с друзьями или в компании на открытом воздухе.