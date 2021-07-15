«Нефтчи» и «Карабах» подписали футболистов из Португалии и Черногории

Футбольные клубы «Нефтчи» и « Карабах » усиливают свои защитные ряды. Чемпион и вице-чемпион Азербайджана в пятницу объявили о подписании контрактов с защитниками из Португалии и Черногории.

В четверг «Нефтчи» объявил о подписании французского защитника Ромена Баска, а в пятницу укрепил оборону португальцем Уго Басто. С 28-летним защитником подписан 2-летний контракт. Он будет играть под 4-м номером. Последний сезон Басто провел в португальском клубе «Эшторил», принял участие в 31 матче и забил 4 гола. «Эшторил» выиграл чемпионат Сегунды (вторая лига) и вышел в Примейру. Уго Басто играл за сборные Португалии U-18 и U-23.

Это пятый трансфер «Нефтчи» в нынешнее межсезонье. До Баска и Басто чемпион подписал полузащитников – парагвайца Сезара Меза Колли, Харрамиза Суареса из Сан-Томе и Принсипи, а также Хаяла Наджафова.

Уже 21 июля «Нефтчи» в Пирее ждет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».