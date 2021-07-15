«Нефтчи» и «Карабах» подписали футболистов из Португалии и Черногории
Футбольные клубы «Нефтчи» и «Карабах» усиливают свои защитные ряды. Чемпион и вице-чемпион Азербайджана в пятницу объявили о подписании контрактов с защитниками из Португалии и Черногории.
В четверг «Нефтчи» объявил о подписании французского защитника Ромена Баска, а в пятницу укрепил оборону португальцем Уго Басто. С 28-летним защитником подписан 2-летний контракт. Он будет играть под 4-м номером. Последний сезон Басто провел в португальском клубе «Эшторил», принял участие в 31 матче и забил 4 гола. «Эшторил» выиграл чемпионат Сегунды (вторая лига) и вышел в Примейру. Уго Басто играл за сборные Португалии U-18 и U-23.
Это пятый трансфер «Нефтчи» в нынешнее межсезонье. До Баска и Басто чемпион подписал полузащитников – парагвайца Сезара Меза Колли, Харрамиза Суареса из Сан-Томе и Принсипи, а также Хаяла Наджафова.
Уже 21 июля «Нефтчи» в Пирее ждет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».
Состав «Карабаха» пополнил защитник сборной Черногории Марко Вешович. Его последним клубом была польская «Легия», за которую сейчас выступает Махир Эмрели. Вешович также успел поиграть за сербскую «Црвену Звезду», итальянский «Торино», хорватскую «Риеку». На его счету 32 матча за национальную команду Черногории.
С Вешовичем подписан 2-летний контракт. В «Карабахе» он будет играть под 29-м номером.
«Карабаху» 22 июля предстоит стартовать в Лиге конференций. Первый матч 2-го раунда наша команда проведет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова против израиьского «Ашдода».