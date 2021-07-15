Восемь месяцев стали для Ливана потерянным временем. Все усилия Харири и его иностранных партнеров, крайне озабоченных кризисом в стране, пошли прахом. Местные элиты не смогли согласовать даже кандидатуры министров, что напоминает уже откровенную психлечебницу.

Так и не став полноценным премьером, Саад Харири подал в отставку. И.о. премьера назначен многострадальный Хасан Дияб, подавший в отставку в прошлом году после взрыва в порту Бейрута.

В интервью, данном через пару часов после ухода в отставку, Харири заявил буквально следующее: «Есть лагерь, который решил истязать страну и увести нас в ад, и все препятствия, с которыми я столкнулся, были созданы этим лагерем». И, по его словам, костяк этого лагеря составляют президент страны Мишель Аун и движение Хезболла.

Прощальные слова Харири, «Пусть Бог хранит эту страну!», являются еще и мрачным пророчеством. Поскольку кроме Всевышнего больше Ливану надеяться, судя по всему, больше не на кого. Не на местные же политические элиты, в самом-то деле. Им не до страны, для них важнее борьба за влияние и финансовые потоки, ради которых они не готовы даже на малейшие уступки.

Даже в расследовании произошедшей год назад страшной трагедии – речь о взрыве в морском порту Бейрута – ливанская элита старается выгородить «своих». На днях новый следственный судья по этому делу, Тарек Битар решил попробовать поворошить осиное гнездо и вызвал на допрос главу ливанских спецслужб Аббаса Ибрагима.

В чем ему было отказано, а сам Ибрагим заявил, что он, конечно же, равен перед законом, как и любой гражданин Ливана, но считает, что вызов обусловлен «узкими политическими соображениями».

Далее Битар попросил парламент снять неприкосновенность и дать разрешение на задержание и арест экс-министра финансов Али Хассана Халилия, экс-министра труда Гази Зайтара и экс-главы МВД Нугада Машнука, которые подозреваются в преступной халатности, приведшей к взрыву.