Еще одно несостоявшееся государство: Ливан полный крах ближневосточной страны
Так и не став полноценным премьером, Саад Харири подал в отставку. И.о. премьера назначен многострадальный Хасан Дияб, подавший в отставку в прошлом году после взрыва в порту Бейрута.
Восемь месяцев стали для Ливана потерянным временем. Все усилия Харири и его иностранных партнеров, крайне озабоченных кризисом в стране, пошли прахом. Местные элиты не смогли согласовать даже кандидатуры министров, что напоминает уже откровенную психлечебницу.
В интервью, данном через пару часов после ухода в отставку, Харири заявил буквально следующее: «Есть лагерь, который решил истязать страну и увести нас в ад, и все препятствия, с которыми я столкнулся, были созданы этим лагерем». И, по его словам, костяк этого лагеря составляют президент страны Мишель Аун и движение Хезболла.
Прощальные слова Харири, «Пусть Бог хранит эту страну!», являются еще и мрачным пророчеством. Поскольку кроме Всевышнего больше Ливану надеяться, судя по всему, больше не на кого. Не на местные же политические элиты, в самом-то деле. Им не до страны, для них важнее борьба за влияние и финансовые потоки, ради которых они не готовы даже на малейшие уступки.
Даже в расследовании произошедшей год назад страшной трагедии – речь о взрыве в морском порту Бейрута – ливанская элита старается выгородить «своих». На днях новый следственный судья по этому делу, Тарек Битар решил попробовать поворошить осиное гнездо и вызвал на допрос главу ливанских спецслужб Аббаса Ибрагима.
В чем ему было отказано, а сам Ибрагим заявил, что он, конечно же, равен перед законом, как и любой гражданин Ливана, но считает, что вызов обусловлен «узкими политическими соображениями».
Далее Битар попросил парламент снять неприкосновенность и дать разрешение на задержание и арест экс-министра финансов Али Хассана Халилия, экс-министра труда Гази Зайтара и экс-главы МВД Нугада Машнука, которые подозреваются в преступной халатности, приведшей к взрыву.
Но за «своих» стеной встали уже депутаты, которые заявили, что Битар не предоставил никаких доказательств их вины. А вице-спикер парламента Эли Ферцли вообще сказал, что профильным комитетам нужны все документы, связанные с делом, и только после их изучения они смогут принять решение. Может быть.
А ситуация в стране дошла уже до того, что Ливан не в состоянии содержать собственную армию. На днях стало известно, что Катар на протяжении этого года предоставит ливанским военным 70 тысяч тонн продуктов для того, чтобы укрепить боевой дух солдат и не допустить дезертирства. Дольше катиться уже некуда.
В международном сообществе уже поговаривают о том, что в отношении политиков и должностных лиц Ливана пора вводить санкции за доведение страны до кризиса и отказ сотрудничать с международными структурами. Другого выхода, по всей видимости нет…