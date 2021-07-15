Полиция в США арестовала 40 педофилов

Власти города Феникс объявили, что в рамках спецоперации были арестованы 40 человек по различным обвинениям в сексуальных преступлениях по отношению к детям. Об этом пишет Ktar News.

Местная полиция заявляет, что им удалось задержать 40 преступников благодаря рекламе, размещенной на сайтах, на которых люди ищут и предлагают незаконные половые акты.

Операция проводилась совместными усилиями полиции города Темпе, полицейским управлением Феникса, Месы и Скоттсдейла, а также Федеральным бюро расследований. Задержанные были взяты под стражу по нескольким обвинениям, включая торговлю детьми в целях сексуальной эксплуатации, заманивание, попытки сексуальных действий с несовершеннолетними, отмывание денег и хранение наркотиков.

Согласно информации полиции, возраст задержанных составляет от 20 до 64 лет.