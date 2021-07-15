Байден обвинил соцсети в дезинформации о вакцинах от COVID

Ранее генеральный хирург США Вивек Мурти указал, что дезинформация о вакцинах представляет угрозу для общественного здравоохранения. Он добавил, что соцсети должны изменить свое программное обеспечение, чтобы уменьшить распространение ложных сведений и дать доступ к информации от авторитетных источников.

Представитель Facebook Дэни Левер ответила на заявление Мурти, отметив, что ее компания не будет отвлекаться на обвинения, не подтвержденные фактами. Она пояснила, что благодаря Facebook свыше 2 млрд человек получили достоверную информацию о коронавирусе и вакцинах. Левер добавила, что соцсеть также помогла найти препараты от COVID-19 более 3,3 млн американцев.