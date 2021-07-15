Экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров: «И Азербайджан может отказаться от исполнения обязательств мирного соглашения с Арменией»

Как указывает политолог, существуют определенные процедуры отказа от принятых обязательств в рамках заключенного при посредничестве третьей стороны соглашения. Прежде всего это предполагает официальный ответ одной из сторон на вопрос об отказе следовать договоренностям. Второй компонент процедуры связан с тем, что это возникшее обстоятельство должно быть обсуждено, в том числе с посредником, который гарантировал исполнении условий договора. И только на основании всего этого принимается решение - быть или не быть соглашению.

Бывший министр иностранных дел Тофик Зульфугаров считает, что уклонение Армении от выполнения условий трехстороннего соглашения 10 ноября может, в свою очередь, освободить и азербайджанскую сторону от принятых обязательств.

«Недавно президент Ильхам Алиев заявил, что армянская сторона уклоняется от выполнения некоторых положений заявления, подписанного 10 ноября, и январского совместного документа. И неизвестно, как долго будет продолжаться такая политика Еревана. Судя по всему, Армения не хочет официально отказаться от соглашения, но при этом стремится пролонгировать его исполнение», - считает Зульфугаров.

То же самое, по его мнению, происходит сегодня и с перспективой заключения мирного договора об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Видимо, Армения тестирует реакцию внешних игроков на возможность уклонения от подписания мирного соглашения, в то время как азербайджанская сторона работает, в том числе и с посредником, пытаясь объяснить сложившуюся ситуацию. Восемь месяцев, которые минули со дня подписания трехстороннего заявления, - достаточно большой срок. И абсолютно не приемлемо, когда одна часть трехстороннего документа реализуется, а другая нет. Это автоматически ставит под угрозу исполнение обязательств азербайджанской стороной.

«С армянскими политиками постоянно возникает застарелая проблема – они уходят от принятия ответственных решений и действий, обосновывая это тем, что армянская общественность не примет потерю Карабаха, освобождение азербайджанских территорий и др. Этот прием они использовали и на переговорах по урегулированию карабахского конфликта. Но сейчас мы видим, что армянская общественность все очень хорошо приняла. Даже проголосовали за Пашиняна на выборах чуть не ногами, когда выяснилось, что из официальных 47 тысяч армянских военнослужащих 10 тысяч оказались дезертирами. Тем не менее постоянные спекуляции надуманными внутриполитическими факторами позволяют Еревану пролонгировать принятие или исполнение тех решений, которые он считает невыгодными для себя. Но даже если, уходя от принятия решений, армянские власти и получают какие-то тактические преимущества, то в стратегическом плане проигрывает вся Армения. Сегодня такая тактика является повтором той политики, которая привела эту страну к провалу. И если подобное продолжится, то катастрофа будет еще масштабнее. Ильхам Алиев предупредил Ереван, что отказ от подписания мирного соглашения с нашей страной будет для него катастрофой. В Азербайджане всё очень хорошо понимают. И в данной ситуации внешним игрокам следовало бы объяснить эту истину руководству Армении», - утверждает политолог.

Зульфугаров напоминает и о том, что понятие «Нагорный Карабах» было в свое время навязано Азербайджану. Никогда ни в каком территориальном делении не было административной единицы под названием Нагорный Карабах. Это было сделано только ради создания армянской автономии внутри Азербайджана, и посредством такой автономии долгое время воздействовали на Баку.

«На основе выдуманной автономии создали псевдопатриотическое движение, которое привело к полному изгнанию азербайджанцев из Карабаха. Это движение служило ширмой для попытки аннексии Карабаха, присоединении его к Армении», - не сомневается Зульфугаров.

Эксперт подчеркивает, что Азербайджан сегодня восстановил те географические и экономические понятия, которые естественным образом существовали на протяжении столетий.