Полковник Ш.Рамалданов о закулисье: "Ильхам Алиев болезненно реагировал на потери среди личного состава"

В то же время Ильхам Алиев отметил, что Вооруженными силами нашей страны были уничтожены сотни единиц бронетехники, систем противовоздушной обороны, артиллерийских установок противника. А как известно, каждую из установок обслуживают не менее 3-4 военнослужащих. Если посчитать только их, то можно представить реальную картину. Поэтому вполне возможно, что в живой силе потери противника превышают 7-8 тысяч человек, сказал он.

Выступая на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан, президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся темы, которую со дня окончания Отечественной войны не устает обсуждать зарубежное экспертное сообщество. Глава государства напомнил, что в войне за территориальную целостность страны погибли почти 3 тысячи военнослужащих, что, безусловно, стало большой трагедией для азербайджанского народа. Между тем Армения по сей день не сообщает о реальном числе своих человеческих потерь. «По имеющимся у нас и, как мне известно, у независимых экспертов данным, их потери составляют по меньшей мере 7-8 тысяч человек», - сообщил он.

Контрактники - это танковые экипажи, боевые расчеты, связисты, наш бесстрашный спецназ и др., указывает он. Они годами повышали свое боевое мастерство. А множество широкомасштабных учений способствовали формированию отличного командного состава, военных кадров, которые могли управлять подразделениями и выполнять боевые задачи. «На этой войне наши командиры не требовали, как в фильмах про Вторую мировую - "вперед", они призывали - "за мной", личным примером показывая солдатам, как надо выполнять боевые задачи», - говорит бывший командир азербайджанской армии.

«Чтобы понять, каким образом наступающая армия смогла победить и при этом насколько возможно сохранить личный состав, надо обратить внимание на целый комплекс факторов при подготовке и ведении войны в Карабах е. Прежде всего надо учесть, что много лет наши военные оттачивали свою боевую подготовку на учениях и полигонах, непрестанно повышая уровень профессионализма. Нельзя не сказать и о том, что Верховный главнокомандующий показал себя как превосходный полководец. Именно он сделал все, чтобы вооружить нашу армию самой современной, высокотехнологичной техникой и оружием. Алиев построил поистине профессиональную армию, где 70% всех специальностей, которые определяют боеспособность войск, сформированы из контрактников, а не срочников, которые служат всего 1-1,5 года», - заявил Рамалданов.

Известный военный эксперт, командующий знаменитым контрнаступлением на Горадиз во время первой карабах ской войны Шаир Рамалданов в связи с этим подчеркивает, что сохранение личного состава было одной ключевых задач, поставленных перед военным командованием Верховным главнокомандующим.

Один из главных вопросов, которым все еще задаются военные специалисты, - каким образом много лет строившая оборону в Карабах е Армения понесла в разы больше потерь, чем наступавшая армия Азербайджана? Ведь для страны с населением чуть больше 2,5 млн гибель в 44-дневной войне 7-8 тысяч человек просто колоссальные потери. До сих пор в зоне прохождения боевых действий находят останки армянских солдат. Между тем азербайджанская армия воевала в сложных условиях карабах ского рельефа, и противостоять противнику, продвигаться вперед ей было гораздо сложнее.

«Огромное значение для освобождения наших территорий от оккупантов имели правильные, тщательно выверенные стратегические решения главы государства. Прежде чем предпринять какой-либо шаг, он внимательно выслушивал военных, советовался с ними. Все аспекты войны досконально проработывались. Главнокомандующий хорошо знал результаты первой карабахской войны, и армии была поставлена четкая задача победить армянские вооруженные силы, но с минимальными потерями с нашей стороны. Еще до войны, когда были жертвы среди личного состава из-за нарушений Арменией режима прекращения огня, Ильхам Алиев болезненно реагировал на такие сообщения и строго требовал от командиров, чтобы берегли солдат. Насколько мне известно, когда Верховный главком заслушивал предложения командиров, в каком направлении действовать или какую тактику применять, одним из важнейших вопросов для него было - какие могут быть потери. И когда представлялись аргументы за то, какое направление при наступлении наиболее перспективно, он требовал уточнить, как можно минимизировать потери при выполнении той или иной боевой задачи. При предварительном моделировании боя ставилась цель до прямого контакта войск нанести максимально больший урон живой силе и технике противника. И точечными ударами беспилотников и артиллерии уничтожалась бронетехника и живая сила противника. Таким образом его сопротивление значительно ослаблялось, что спасало жизнь нашим солдатам. Чем меньше у врага танков, БТР, артиллерии и личного состава, тем меньше потерь у нас. Эта стратегия и тактика по многу раз отрабатывались на широкомасштабных учениях», - заявил Рамалданов, подчеркивая, что сохранение жизни офицеров и солдат было одной из основных задач при реализации боевых операций.

«На войне есть такая закономерность: чем меньше потерь среди личного состава, тем выше общий боевой дух в армии», - напоминает ветеран.

Противник, полагает Рамалданов, рассчитывал, что азербайджанская армия попадет на оккупированных территориях, где он за тридцать лет все заминировал и построил фортификационные системы, под массированный огонь, и понесет большие потери. Это, естественно, губительно скажется на моральном духе солдат, и наступление захлебнется. Но реальная картина оказалась прямо противоположной. До непосредственного контакта с противником точечными ударами наша армия уничтожала массу огневых точек, боевую технику, артиллерию и средства залпового огня, на которые так надеялись армяне. Причем уничтожались силы противника как на передовой, так и глубоко в тылу. Враг впадал в панику от того, что кругом были трупы его военных, взрывалась и горела бронетехника. Это стало возможным благодаря вооружению 4-го и 5-поколений, которое было в арсенале азербайджанских ВС. Между тем до начала войны по количеству танков и другой бронетехники армянская армия даже превосходила нашу, но по современным военным системам преимущество, причем огромное, оказалось на нашей стороне. Кроме того, командование под руководством президента практически безупречно выбирало пути наступления. Армяне были уверены, что азербайджанская армия попытается продвигаться через Агдам на Ханкенди и далее, и оборону именно этого направления максимально усилили. Они никак не ожидали, что азербайджанские войска пойдут по совершенно другому пути - с юга вдоль иранской границы с выходом на Шушу. Такая тактика совершенно потрясла и дезорганизовала противника.

«Ну и, конечно, большой политической победой Азербайджана стало Трехстороннее соглашение от 10 ноября. Освобождение без единого выстрела таких укрепленных, со сложным рельефом районов, как Агдам, Кельбаджар и Лачин - это военно-политический триумф, значение которого трудно переоценить. Тем самым были сохранены тысячи жизней наших военных. Заставить Пашиняна подписать акт, фактически констатирующей капитуляцию Армении, да еще при посредничестве ее союзника России, это высший пилотаж нашей государственной политики», - утверждает Рамалданов.

Нет сомнений, что азербайджанская армия освободила бы все захваченные армянами территории, но ее ценой стали бы тысячи жизней молодых азербайджанских солдат.

И Азербайджану в войне ХХI века удалось добиться уникальных итогов: наступая, потерять меньше солдат, чем обороняющаяся сторона. Как правило, наступающая армия несет три-четыре раза больше потерь. Если бы наша армия наступала так, как это предполагали армяне, то наши потери были бы в 10 раз больше.

Теперь во многих военных академиях мира изучается опыт 44-дневной военной операции, которую блестяще осуществил Азербайджан. «Наступая на такого серьезного противника, основательно укрепившего свои боевые позиции, азербайджанская армия ни на день не останавливалась, шла только вперед. Каждый день знаменовался освобождением сразу нескольких населенных пунктов», - отмечает военный эксперт.

«Так что если в Армении вынашивают какие-то реваншистские планы и идеи, то пусть учтут, что военно-техническое, военно-экономическое и профессиональное превосходство азербайджанской армии – это навсегда. Никогда у Армении не будет шанса в чем-то превосходить и каким-то образом попытаться вновь захватить азербайджанские земли. Азербайджан никогда не будет таким, каким он был в 90-х прошлого столетия, и Армения никогда не получит ни малейшей возможности застать нас врасплох, как это было в те годы. В вопросе освобождения и принадлежности Карабаха, как сказал президент, поставлена точка», - убежден Шаир Рамалданов.