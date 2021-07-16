Число погибших при наводнениях в Германии резко выросло

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Германии резко выросло и достигло 133 человек. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает газета Bild.

По данным издания, как минимум 90 человек погибли в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, еще не менее 43 человек — в Северном Рейне — Вестфалии.

Отмечается, что в минувшую пятницу существенно обострилась ситуация в городе Эрфтштадт под Кельном — там были затоплены и разрушены многие дома. Власти опасаются, что это может привести к еще большему росту числа жертв.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате наводнения на западе Германии выросло до 100. Как отмечало Bild, произошедшее наводнение стало самым смертоносным в стране за последние несколько десятилетий. Вода поднялась выше нормального уровня на 5,75 метра — это на два метра выше, чем предыдущее рекордное наводнение — и поднимется еще.