Сегодня Эльмару Гусейнову исполнилось бы 54 года

Эльмар Гусейнов родился в Баку 17 июля 1967 года. В 1992 году он окончил Азербайджанский инженерно-строительный институт и получил профессию инженера-гидротехника. Некоторое время работал по специальности: в Азербайджане — на строительстве Худаферинской ГЭС, в России — на строительстве крупнейшей Богучанской ГЭС.

Сегодня главному редактору легендарного журнала «Монитор» Эльмару Гусейнову исполнилось бы 54 года. Независимый журналист погиб 2 марта 2005 года. Наемные убийцы из Грузии семью выстрелами в упор расстреляли азербайджанского журналиста.

В 1995 году Эльмар Гусейнов основал информационное аналитико-экономическое агентство «Тренд», а также создал и возглавил еженедельную газеты «Ал-вер». В 1996 году он стал одним из учредителей Центра геоэкономических исследований, в том же году учредил общественно-политический журнал «Монитор».

В августе 1998 г. Эльмар Гусейнов стал учредителем еженедельной газеты «Бакинский бульвар». А с ноября 1999 года начал издавать еженедельную газету «Бакинские ведомости», выпуск которой был прекращен на 8-м номере после неоднократных угроз в адрес редакции.

В феврале 2000 г. Гусейнов становится главным редактором и издателем нового еженедельного журнала «Монитор weekly». С апреля 2002 года Эльмар Гусейнов вновь стал выпускать журнал «Монитор» - сначала в ежемесячном, а затем в еженедельном формате.

Прессинг, который испытывали на себе Эльмар и его издание в этот период, был почти невыносимым. Во всяком случае ни одно издание в этой стране никогда не подвергалось такому давлению: ни одна типография не соглашалась печатать журнал, государственные фирмы по распространению печати отказывались его продавать, владельцы помещений не сдавали их в аренду редакции «Монитора». Но даже это не могло сломить Эльмара. Сотрудники журнала работали дома, журнал печатался на ризографе, а распространялся через индивидуальных продавцов.

Эльмар Гусейнов неоднократно получал различные журналистские премии — премию имени Г.Зардаби, премию «Золотое перо». Он неоднократно признавался лучшим журналистом и лучшим редактором. И столь же неоднократно против него возбуждались уголовные дела, в его адрес звучали угрозы, к нему применялись судебные санкции, вплоть до тюремного заключения.

Несмотря на неоднократные предложения иностранных государств предоставить ему политическое убежище, Эльмар Гусейнов остался в Азербайджане и продолжал свою профессиональную деятельность.

Последний номер журнала «Монитор» вышел в свет 19 февраля 2005 года. А вечером 2 марта 2005 года Эльмар Гусейнов был убит выстрелами в упор в подъезде дома в Баку, где он проживал со своей семьей.

У Эльмара Гусейнова остались жена Рушана и сын Аслан, которому на момент убийства отца исполнился год и четыре месяца.