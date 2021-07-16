Российский ученый назвал важное отличие коронавируса от ВИЧ

Коронавирусы, в отличие от ВИЧ-инфекции или гепатита B, не способны интегрироваться или вмешиваться в геном человека, заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге (РФ) Александр Семенов, передает РИА Новости.

По словам российского специалиста, коронавирусы лишены генов для кодирования белков, то есть они не способны проникать в ДНК человека и встраиваться в хромосому.

«Есть, действительно, вирусы, которые могут встраиваться в геном человека, например, из наиболее известных и из тех, с которыми ученые давно имеют дело, это вирус иммунодефицита человека, это вирус гепатита В, это различные онковирусы», — уточнил А.Семенов.