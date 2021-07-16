Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-июнь 2021 года составил 10 млрд 347 млн 923,26 тыс. кубометров, это на 57,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

"В отчетный период экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил $1 млрд 585 млн 636,25 тыс. (рост на 25,8%). На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 18% от общего объема экспорта из Азербайджана (в первом полугодии 2020 года – 16,39%)", - говорится в сообщении госкомитета.

По данным ведомства, в Турцию поставлено 6 млрд 292 млн 876,25 тыс. кубометров на $880 млн 744,5 тыс., в Грузию - 1 млрд 989 млн 974,2 тыс. кубометров на $252 млн 805,83 тыс. В Италию в указанный период поставлено 1 млрд 626 млн кубометров на $362 млн 990,19 тыс., Грецию - 266 млн 460 тыс. кубометров на $69 млн 170,85 тыс., Болгарию - 119 млн 560,07 тыс. кубометров на $16 млн 734,57 тыс. Всего за 6 месяцев в Европу поставлено 2 млрд 12 млн 20,34 тыс. кубометров газа на $448 млн 895,61 тыс.

Поставки газа в Иран составили 84 млн 52,48 тыс. кубометров на $3 млн 190,31 тыс.