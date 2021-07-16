Госфонд социальной защиты отчитался о проделанной работе

О бсуждена работа, проделанная Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения за последние шесть месяцев, уровень исполнения в сфере социальной защиты по всем направлениям.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, на заседании было подчеркнуто, что широкомасштабные реформы, проводимые в социальной сфере, охватывают и ГФСЗ, в деятельности фонда наблюдается положительная динамика. В первом полугодии 2021 года доходы ГФСЗ выросли на 2,21% (до 57 млн манатов), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличившись на 2 млрд манатов 614,2 млн манатов. В составе этих доходов 7,88% (134,12 млн манатов) поступлений по взносам на обязательное государственное социальное страхование, и эта сумма увеличилась на 1 млрд 836,85 млн манатов. Обращалось внимание на то, что годовой прогноз по поступлениям выполнен по бюджетным организациям на 104,54%, по небюджетному сектору - на 114,42%.

Было подчеркнуто, что указом, подписанным главой государства в декабре 2019 года, ГФСЗ функционирует как публичное юридическое лицо, фонд строит свою деятельность в направлении перехода к современной модели обслуживания населения. Были отмечены реформы, проведенные по оптимизации сфер деятельности, повышению качества оказываемого гражданам содействия и внедрению проактивных услуг. Отмечалось также, что в рамках реформ путем проведения централизации по секторам деятельности фонда достигнуто совершенствование административного управления в этих сферах и обеспечение качества, оперативности, а также прозрачности.

На заседании были представлены презентации о деятельности центральных филиалов фонда по обследованию материально-бытовых условий, работе с судебными спорами, архивированию и инвентаризации, назначению социальных выплат, социальному страхованию и персонифицированному учету за последние шесть месяцев.

В то же время указывалось, что была проведена работа по созданию электронной информационной базы шехидов, членов семей шехидов, инвалидов и ветеранов войны. Было подчеркнуто, что создаваемая база данных позволит в режиме реального времени оперативно определять статус соответствующих категорий лиц при их обращениях в государственные органы, позволит гибко и проактивно рассматривать право на социальное обеспечение.